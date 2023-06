Märchen von Familien

Wetzlar. Geschwister, Eltern und Stiefeltern, Großmütterchen oder -väterchen und manchmal auch die etwas entferntere Verwandtschaft sind Teil sehr vieler Märchen der Brüder Grimm. Deswegen geht es in den Montagsmärchen, die jede Woche um 17 Uhr in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar in der Turmstraße 20 vorgelesen und erzählt werden, am 26. Juni um das Thema „Familien“. Vielleicht mal ein schöner Anlass, zum Zuhören die ganze Familie mitzubringen? Eingeladen sind kleine und große Märchenfreunde ab ca. drei Jahren. Um eine Anmeldung per E-Mail an mail@phantastik.eu wird gebeten. Der Eintritt ist frei.