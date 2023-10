Märchen von Krähen und Raben

Wetzlar. Das Krächzen der Krähen gehört ebenso in den Herbst wie die bunten Blätter an den Bäumen. Auch in vielen Märchen spielen Krähen und Raben eine große Rolle. Welche genau, das erzählt Angelika Nitschke am Montag, 6. November, im Rahmen der Montagsmärchen ab 17 in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, Turmstraße 20. Eingeladen sind kleine Märchenfans ab etwa drei Jahren. Das Zuhören ist kostenfrei, Anmeldungen auf www.phantastik.eu erbeten.