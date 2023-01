„Märchen von langsamen Tieren“ in der Phantastischen Bibliothek

Wetzlar. In der immer hektischer werdenden Welt ist es eine Wohltat, einmal innezuhalten und sich an denen ein Vorbild zu nehmen, die ein wenig langsamer sind. Mit „Märchen von langsamen Tieren“ kann man am Montag, 6. Februar, um 17 Uhr in der Phantastischen Bibliothek, Turmstraße 20 zur Ruhe kommen.