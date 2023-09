Märchen von Mäusen und Ratten

Wetzlar. Im Haus und Garten sind sie nicht gern gesehen, im Märchen aber doch ein recht häufiger Gast. Knopfäugig und niedlich, spielen sie in verschiedenen Geschichten immer wieder eine Rolle. Die Mäuse und Ratten stehen am Montag, 18. September, ab 17 Uhr im Mittelpunkt der Montagsmärchen in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, Turmstraße 20.