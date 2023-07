Wetzlar. Allerlei Tiere mehr erleben große Abenteuer in Märchen. Eine kleine Auswahl davon wird am Montag, 10. Juli, ab 17 Uhr im Rahmen der Montagsmärchen in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar in der Turmstraße 20 erzählt und vorgelesen. Die Vorlesung ist für Kinder ab 3 Jahren und Erwachsene geeignet. Anmeldung per E-Mail an mail@phantastik.eu. Der Eintritt ist frei.