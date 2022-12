Märchen von Weihnachten

Wetzlar. Weihnachtsmäuse, Tannenbäume und so manch wundersames Erleben gibt es vor allem in der Weihnachtszeit. Von kleinen Wundern, Plätzchen und wärmenden Begebenheiten handeln die „Montagsmärchen“, die am 19. Dezember ab 17 Uhr in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, Turmstraße 20 vorgelesen und erzählt werden. Eingeladen sind Kinder ab etwa drei Jahren und alle Erwachsenen, die es lieben, sich vorlesen zu lassen. Um eine Anmeldung per E-Mail an mail@phantastik.eu oder telefonisch unter 06441-40010 wird gebeten. Das Zuhören ist kostenfrei.