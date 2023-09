Magischer Mittwoch in der Phantastischen Bibliothek

Wetzlar. Nach einem gelungenen Auftakt geht jetzt der „Magische Mittwoch“ mit Ralf Weber am Mittwoch, 27. September in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, in die zweite Runde: Mentalmagie, Tricks, die zum Staunen bringen und ein charismatischer Magier sind die Garantie für eine gelungene Zauberstunde. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr, Karten können vorab in der Phantastsichen Bibliothek für 15 Euro erworben werden. Nach der Veranstaltung gibt es jeweils die Möglichkeit, die Atmosphäre der „Magischen Bibliothek“ bei einem Glas Wein zu genießen und im Bestand zu stöbern.