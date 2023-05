Maisingen in Naunheim

Wetzlar-Naunheim. Nach vielen Jahren findet in Naunheim wieder ein Maisingen statt. Hierzu lädt der Gesangverein Lahngruß alle Mitbürger zum Zuhören, oder auch zum Mitsingen ein. Das Singen findet am Sonntag, 7. Mai, um 15 Uhr in der Dorfmitte auf dem Parkplatz der Eisdiele statt. Wir begrüßen gemeinsam den Mai bei hoffentlich schönem Wetter, bei Regen findet die Veranstaltung in der benachbarte Kirche statt.