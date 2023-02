Malteser sorgen für die Sicherheit

„Ein solcher Zuwachs an Veranstaltungen, mit dem sich unsere Anzahl an Sanitätsdiensten voraussichtlich verdoppeln wird, kann natürlich nicht ohne intensive Vorbereitungen stattfinden“, so Rothgerber. Die Malteser hätten deshalb in den vergangenen Monaten neues Material, Patientenliegen und Medizinprodukte beschafft. Zudem seien neue ehrenamtliche Sanitäter ausgebildet und auch Stellen für Freiwilligendienstleistende geschaffen worden.