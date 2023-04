Mango-Aktion auf dem Fischmarkt

Wetzlar. Die Aktion „Tausche Mangos gegen Schule“ findet in der ersten Maiwoche wieder in Wetzlar, Braunfels, Dalheim und Naunheim statt. Während die Abgabestellen der Evangelischen Kirchengemeinde in Naunheim am Donnerstag (Telefon 06441-1314) und bei Tikato in Braunfels am Samstag, 6. Mai, (Telefon 06442-5262) an den üblichen Orten bleiben, wird am Samstag, 6. Mai, ab 8 bis 12 Uhr (solange Vorrat reicht) der Tikato-Stand wegen der Domplatz Bauarbeiten am Fischmarkt zu finden sein. Links vom Café Dolce können in haushaltsüblichen Mengen die exotischen erntefrischen Früchte aus Burkina Faso gegen eine Mindestspende von 3,50 Euro abgeholt werden. Am Montag, 8. Mai, von 9 bis 18 Uhr, steht in Dalheim, am Berliner Ring 72, der Tikato-Stand am Garagenplatz. Hier können alle vorbestellten Früchte abgeholt werden. Wenn die georderte Menge auch ankommen wird, stehen noch freie Früchte zur Verfügung. Weitere Infos unter 06441-7707494.