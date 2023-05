Mann mit Schwert sorgt für Verwunderung am Wetzlarer Bahnhof

Wetzlar. Ein 41-jähriger Mann hielt sich mit seinem Schwert am Mittwochabend an der Nordseite des Wetzlarer Bahnhofs auf. Gegen 18:55 Uhr meldete eine Zeugin den Vorfall an die Polizei. Bei der Konfrontation mit den Einsatzkräften ließ er sein Schwert fallen und versuchte zu entkommen. Schnell hatten die Beamten den Mann jedoch gefasst. Die Polizisten nahmen den alkoholisierten 41-Jährigen fest und brachten ihn auf die Wetzlarer Wache. Seinen Rausch musste er in den Gewahrsamszellen ausschlafen. Dem Mann drohen nun strafrechtliche Konsequenzen. Das gab die Polizeidirektion Lahn-Dill bekannt.