Mann schlägt nach Kneipenbesuch zu

WETZLAR. Mit einem Faustschlag ins Gesicht hat ein Unbekannter einen 38-Jährigen verletzt, das teilt die Polizei mit. Demnach seien beide offenbar zuvor in einer Kneipe in der Wetzlarer Innenstadt gewesen. Am frühen Sonntagmorgen (5. März) verließen sie nacheinander die Örtlichkeit. Im Bereich der Baustelle in der Nauborner Straße habe sich der Täter ein Baustellenschild geschnappt und soll versucht haben, den 38-jährigen Wetzlarer zu verletzten. Den Angriff konnte dieser abwehren, woraufhin der Unbekannte ihn ins Gesicht geschlagen und verletzt habe. Im Anschluss flüchtete der Angreifer mit einem Taxi. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Wer hat den Angriff gegen 6.40 Uhr mitbekommen? Zeugen werden gebeten, die Wetzlarer Polizei unter Telefon 06441-9180 zu kontaktieren.