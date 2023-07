Marc-André Teruel spielt in Wetzlar auf seinem Kontrabass

Die beiden Künstler sind unglaublich gut aufeinander eingespielt und harmonieren miteinander. Neben den gemeinsam gespielten Stücken präsentierte sich jeder der beiden auch mit einem Solostück. Die vielfältige Auswahl der Komponisten und Stücke sorgte für einen grandiosen musikalischen Nachmittag. Neben Leonhard Cohens „Hallelujah“, begeisterten vor allem Yip Harburgs „Somewhere over the rainbow“ und Bart Howards „Fly me to the moon“ die Zuhörer.