Massachusetts – Bee Gees Musical

Wetzlar. Das Bee Gees Tribute mit zwei Originalmusikern ist erneut auf großer Deutschland Tournee. Sie machen am Samstag, 22. April, um 20 Uhr in der Buderus Arena Wetzlar, Wolfgang-Kühle-Straße 1 Station. Stimmlich und optisch atemberaubend nah am Original überzeugten sie sogar Barry und Robin Gibb, die ihnen begeistert den Titel ITALIAN BEE GEES verliehen. Die brillante Live-Band und die temperamentvolle Dance-Crew machen MASSACHUSETTS zu einem Erlebnis für Auge und Ohr. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufs-Stellen sowie direkt vom Veranstalter unter Telefon 0365-5481830 und online auf www.beegeesmusical.de erhältlich. Karten gibt es von 50,40 bis 77,40 Euro.