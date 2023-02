Massiver Stellenabbau bei Buderus Edelstahl in Wetzlar

Mindestens 15 Prozent der Stellen am Standort Wetzlar fallen weg. Diese Nachricht erreichte die Mitarbeiter von Buderus Edelstahl am 19. Januar. Der Stellenabbau soll „schnellst möglichst” umgesetzt werden. (© Tanja Freudenmann)

Mindestens 15 Prozent der Stellen am Standort Wetzlar fallen weg. Diese Nachricht erreichte die Mitarbeiter von Buderus Edelstahl am 19. Januar. Der Stellenabbau soll „schnellst möglichst” umgesetzt werden. (© Tanja Freudenmann)

Wegen der Energiekosten ist die Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr: So begründet die Geschäftsführung einen einschneidenden Stellenabbau bei Buderus Edelstahl in Wetzlar.