Mathematik im Mai

Der erste Vortrag „Die Würfel sind gefallen“ findet am Mittwoch, 10. Mai mit Professor Dr. Heinrich Hemme statt. Er berichtet über mathematische Kuriositäten und Spielereien mit Spielwürfeln. Am Mittwoch, 24. Mai folgt der Vortrag „Karten mischen“ von Prof. Dr. Matthias Meiners, er erklärt unter anderem, wie lange man Karten mischen muss, damit jede Verteilung gleich wahrscheinlich ist. Zum Abschluss am Mittwoch, 31. Mai beschreibt Prof. Dr. Albrecht Beutelspacher in seinem Vortrag „Zahlen lügen nicht“, wie Zahlen eine Macht zuwachsen kann, die auch Lügen und Missbrauch möglich macht. Alle Vorträge finden im Haus der Prävention Wetzlar, Ludwig-Erk-Platz 5 statt, sie beginnen jeweils um 19 Uhr.