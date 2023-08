Matze Knop will in Wetzlar „Mut zur Lücke“ beweisen

„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist“: Matze Knop hat sein Lieblingszitat zur Show gemacht. Die bringe eine geballte Ladung positiver Energie, versprechen die Veranstalter. Sie beginnt am 28. September um 20 Uhr in der Stadthallen Wetzlar. Tickets zu Preisen ab 38,40 Euro, zuzüglich Gebühren, gibt es auf https://tinyurl.com/2p8j8de3.