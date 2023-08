Waldsolms/Wetzlar/Braunfels/Sinn. Ein warmer Sommertag: In einem Biergarten in Wetzlar sind die Tische gut besetzt, an einem hat eine etwas größere Gruppe Platz genommen, lässt den Tag bei einem Kaltgetränk gemütlich ausklingen. Was Außenstehende nicht wissen können, die acht Personen, die sich ebenso angeregt wie fröhlich unterhalten, kennen sich noch nicht lange. Das „Treffen im Biergarten“ war als Aktivität über die App „Meet5“ angeboten worden. Entwickelt hat die App eine Firma aus Frankfurt. Als Startup wurde sie im Jahr 2017 gegründet. Laut Anbieter will man es „Menschen möglichst einfach machen, sich im wahren Leben kennenzulernen“. Eine Idee, die anscheinend ankommt, denn in den vergangenen drei Jahren sind die Nutzerzahlen deutlich gestiegen – auch im Lahn-Dill-Kreis. 600.000 registrierte Nutzer gibt es in ganz Deutschland. Doch wer sind die Leute, die sich auf diese Weise verabreden und treffen?