Mehr als Ochsenfest: Verein sucht Traktor- und Oldtimerfans

Die Landwirtschaft von einst und jetzt, den Verein und das Angebot in Museumsscheune und Co, will der Verein um seinen Vorsitzenden Andreas Viertelhausen seit jeher pflegen und erhalten. Um das aktiver und auch attraktiver zu tun, geht der Verein jetzt neue Wege. Eine erste Idee, die sich das Vorstandsteam überlegt hat: Warum nicht das Gelände rund um die Museumsscheune für ein Traktor- und Oldtimertreffen nutzen. Und was würde besser zum Landwirtschaftlichen Museum passen, wenn nicht am internationalen Tag des Museums am Sonntag, 21. Mai.