Mehr Gehalt löst Personalproblem in Kitas laut Stadt nicht

Manfred Wagner: Ich will nach dem Gespräch mit den Erstunterzeichnen nicht zurückschauen. Wir haben uns über die ein oder andere Situation unterhalten, die haben wir in der Vergangenheit unterschiedlich wahrgenommen und bewertet. Aber es ist das gemeinsame Ziel nach vorne zu schauen. Ich hätte mir gewünscht, bevor der offene Brief geschrieben worden wäre, dass man vorher mit mir als Personal- und Jugenddezernent das Gespräch gesucht hätte. Das ist nicht passiert, dafür hatten die Eltern sicher Gründe. Das ist so zu akzeptieren. Natürlich wird es in der Vergangenheit die ein oder andere Situation gegeben haben, in der Eltern gesagt haben, dass die Kommunikation nicht so war, wie sie sich das wünschen. Da ist beispielsweise der Punkt, wie Eltern am frühen Morgen Informationen bekommen, wenn krankheitsbedingt nicht alle Erzieherinnen und Erzieher zur Verfügung stehen. Daran müssen wir arbeiten. Eine App ist eine Möglichkeit, die Kommunikation zwischen Einrichtung und Eltern zu beschleunigen.

Warum durften die Elternbeiräte den kritischen offenen Brief nicht am Schwarzen Brett der Kitas veröffentlichen?

Manfred Wagner: Im offenen Brief war, wie ich fand, vehemente Kritik klar gegenüber einzelnen Kräften unseres Hauses adressiert worden, die ich so nicht teilen würde und die ein Stück weit den Kolleginnen und Kollegen, die zum Teil selbst einmal Kitas geleitet haben, die Fachlichkeit abgesprochen hat. Das war der Punkt, an dem ich gesagt habe: Ich bin nicht der, der Maulkörbe verhängt. Aber ich müsste schon die Chance haben, als derjenige, der für diese Mitarbeiter eine Fürsorgepflicht hat, darauf reagieren zu können. Es ist davon auszugehen, dass es durch einen offenen Brief, wenn er aushängt, sicherlich einen großen Kommunikationsbedarf zwischen Leitungskräften und Eltern gibt. Aber wir hatten auch nicht die Chance, den offenen Brief mit unseren Leitungskräften einzuordnen.

Thorsten Bender: Zu der Zeit, in der uns der Brief zugegangen ist, gab es keine Möglichkeiten mehr zu reagieren. Es war kurz vor Ostern. Wenn Sie einen offenen Brief schreiben, gibt es auch andere Möglichkeiten, diesen zu verteilen. Das ist auch passiert. Es ist ein formaler Akt von uns gewesen, der uns nachgetragen werden kann. Aber es hat nicht verhindert, dass der Brief auf andere Weise verteilt werden kann.