Meisterkonzert der Wetzlarer Kulturgemeinschaft 

Die italienische Klarinettistin Elena Veronesi, die koreanische Pianistin Bokyung Kim und der Cellist Johannes Przygodda aus Berlin gründeten ihr Ensemble während des Studiums am Mozarteum in Salzburg. Die drei jungen Musiker stellen gern vielfältige Konzertprogramme zusammen, sie spielen Meisterwerke für ihre Besetzung ebenso wie einzigartige zeitgenössische Kompositionen, die die Grenzen ihrer Instrumente ausloten. Und so präsentiert das Quantum Clarinet Trio bei seinem Auftritt in Wetzlar Beethovens bekanntes „Gassenhauer-Trio“, das Trio Op. 114 von Brahms und zwei Stücke aus Max Bruchs Opus 83. Außerdem stehen das „Fantasy Trio Op. 26“ von Robert Muczyinski und Robert Kahns „Serenade Op. 73“ auf dem Programm. Die vielen Geschichten hinter der Musik teilt das Ensemble im Konzert gern mit den Besuchern.