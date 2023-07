Wetzlar. Das Team Biergartens Lahninsel und der Verein Menschen für Kinder laden für Samstag, 22. Juli, um 14 Uhr ein Benefizkonzert in den Biergarten an der Lahninsel in Wetzlar ein. Die Gäste erwartet Livemusik mit der Band 2 Zimmer-Cuje-Bad, gutes Essen und kühle Getränke.