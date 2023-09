Menschenrechte stärken für eine gerechte Zukunft

Wetzlar. Der Weltladen Wetzlar und NETZ Bangladesch laden für Freitag, 6. Oktober, um 18 Uhr zum gemeinsamen Kochen und ab 19 Uhr bei einem gemeinsamen Abendessen im Gertrudishaus Wetzlar, Kirchgasse 4 ein, um mit der Menschenrechtsaktivistin Meghna Guhathakurta ins Gespräch zu kommen. Noch immer gestehen Gesellschaften weltweit Frauen nicht die gleichen Rechte zu – und verbauen damit allen Menschen den Weg zu einer gerechten Zukunft. Für Meghna Guhathakurta ist das eine tägliche Aufgabe. Sie arbeitet in Bangladesch zusammen mit Menschen, die sich übermächtig scheinenden Gegnern entgegenstellen. Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung per E-Mail an schwarze-fiedler@bangladesch.org. Der Eintritt ist frei. Spenden zur Deckung der Kosten werden gerne entgegengenommen.