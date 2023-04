Michele Bajo – „Eine Gitarre – sonst nichts“

Wetzlar. Am Dienstag, 30. Mai gibt der klassische Gitarrist Michele Bajo, um 19.30 Uhr, in der Alten Aula in Wetzlar, Obertorstraße 20 einen bunten Gitarrenabend, der die Vielseitigkeit des Instruments sowie die unvergleichliche Vielfalt dessen Repertoires präsentiert; von Barock über Klassik und Romantik bis zur südamerikanischen Folklore. Michele Bajo tritt zum ersten Mal in Wetzlar auf. Er wird zu einigen Stücken eine kurze mündliche Einführung geben. Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht.