Mit 180 Sachenauf B49 unterwegs

WETZLAR. Wie die Polizei jetzt mitteilt, haben bereits am Montagmorgen (20. März) Wetzlarer Polizisten einen Motorradfahrer auf der B49 in Höhe Wetzlar bemerkt, der mit seinem Krad im Berufsverkehr zwischen Solms und Dalheim unterwegs. Um offenbar schneller voran zu kommen, überholte er verbotswidrig in einer einspurigen Baustelle rechts über den Seitenstreifen fahrend mehrere Fahrzeuge.