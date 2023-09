Mit dem Brückenlauf startet das Wetzlarer Brückenfest

Wetzlar. Der Regen hat sie nicht stoppen können: Wie gewohnt ist auch in diesem Jahr mit dem Brückenlauf der Startschuss fürs Wetzlarer Brückenfest gefallen. Insgesamt rund 3500 Läufer haben am Freitag an dem Staffellauf teilgenommen. Der Rundkurs führte durch die Wetzlarer Altstadt. Die Startgelder der Firmen, Behörden und Unternehmen kommen einem wohltätigen Zweck zugute, einem Inklusionsprojekt des Sportkreises Lahn-Dill.