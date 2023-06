Mit dem DRK-Wetzlar und hr3 zum Ersthelfer werden

Insgesamt können sich 1100 Hessen via hr3 für einen kostenfreien Erste-Hilfe-Kurs bewerben, um in Notfällen zu helfen. Die Teilnahmeplätze werden durch den hr ausgelost und auf die beteiligten DRK-Kreisverbände aufgeteilt. Das DRK bildet am 8. und 9. Juli die 1100 Kursteilnehmer in 30 DRK-Kreisverbänden in ganz Hessen sowie im Frankfurter Funkhaus des hr am Dornbusch aus. Für hr3 begleitet Morningshow-Moderator Tobi Kämmerer angehende Ersthelfer on air, online und via Social Media während ihres Kurses.