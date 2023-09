Mit dem Geisterbeschwörer unterwegs

Wetzlar. Die Wetzlarer Tourist-Information bietet am Sonntag, 1. Oktober, die Kostümführung „Der Geisterbeschwörer“ an. Die Teilnehmer folgen „Anton Matthias Sprickmann“ – gespielt von Sven Bühler – über die alten Friedhöfe Wetzlars und hören sein grausiges Erlebnis. Interessenten treffen sich zu dieser einstündigen Kostümführung um 19 Uhr im Lottehof, Lottestraße 8-10. Geeignet ist die Tour auch für Jugendliche ab zwölf Jahren, wenn sie in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Karten gibt es für 10 Euro online unter www.wetzlar-tourismus.de oder telefonisch unter 06441-997755.