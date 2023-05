Mit der Leica auf den Spuren der „R Gruppe”

Seine Ausstellung „The RBook Roadshow“ ist vom 14. Mai bis 10. Juli 2023 in der Leica Welt zu sehen: in der besonderen Atmosphäre des Café Leitz, im Museum Shop und auf dem Campus. Gezeigt werden nicht nur einzigartige Sportwagen und formschöne Designs, sondern Mitglieder, die den Geist der frühen Jahre des Motorsports bewahren. Gemeinsam an ihren Wagen arbeiten und den kalifornischen Traum auf der Straße leben – egal woher sie kommen. Auch wenn die Bruderschaft streng auf 300 Mitglieder limitiert ist: sie ist für alle da. So wie die Marke Porsche seit 1948 mitten in der Gesellschaft verankert ist. So wie Leica seit 1925 von Profis wie von Hobbyfotografen geliebt und genutzt wird. Diese Verbindung wird mit der Ausstellung „The RBook Roadshow“ in der Heimat der Leica Kleinbildkamera zelebriert.