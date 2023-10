Mit Zoe Beck aus Solms wird Erinnern zur Gefahr

Es gab einmal bessere Zeiten. Damals, vor 15 Jahren in München, als das Kind einst vermögender Eltern eine Karriere als Konzertpianistin anstrebte. Bis, ja bis was? Harriet plagen Erinnerungen, die oft in Träumen aufploppen. Erinnerungen an ein Leben, das nicht immer ihres war – oder doch? Sind sie echt oder Einbildung? Warum weiß sie manches, anderes ist ihr völlig fremd, und dann gibt es auch Lücken? Da ist ein Schwarzes Loch in ihrem Leben, eines, das ab und an Bruchstücke, Erinnerungsfetzen freigibt. Doch warum ist das so? Weigert sich das Gehirn, an etwas allzu Schreckliches zu erinnern?