Mittelhessen lacht über ein „h” und einen Schlafstrandkorb

Die Stadt Wetzlar will den Namen Dalheim der verbreiteten Schreibweise anpassen: Dalheim bekommt daher ein h mehr und wird zu Dahlheim. Logisch - schließlich schreiben viele den Stadtbezirk falsch. „Dann schreibe ich es ja in Zukunft richtig...”, kommentiert User Stefan Feyle unseren Facebook-Post. „Und aus Wetzlar wird Witzlar”, fällt Adrian Lipovača zu unserem Aprilscherz ein. „Und Niedershausen hat jetzt auch einen neuen Namen”, kommentiert Christoph Weber sein Foto mit einem „neuen” Ortsschild. Was genau es mit der Umbenennung in „Neidershausen” auf sich hat, ist noch nicht bekannt. Die meisten User scheinen den Scherz also erkannt zu haben. Mindestens einen Leser haben wir aber auch aufs Glatteis führen können.