Mittelhessen-Wetter: Aus dem „Herbst“ ab in den Hochsommer

Mittelhessen. Regen, Wind, stellenweise Gewitter und Tageshöchsttemperaturen um die 20 Grad – das Wetter in Mittelhessen passt so gar nicht zu den Sommerferien. Die Menschen in Marburg und Umgebung müssen sich aktuell am wärmsten anziehen – 18 Grad zeigt das Thermometer am Donnerstagnachmittag. Anderswo in Deutschland sorgt Tief Xan gar für Orkanböen. Sind die Aussichten für das kommende Wochenende besser? Nein! Im Gegenteil, prognostiziert Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Besonders der Sonntag soll nochmal kühler werden.