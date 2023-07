Mittelhessen-Wetter: Erst Sturmböen, dann Hitze

Doch das ist noch nicht alles für diese Woche: „In diesen Tagen haben wir im Norden Marokkos über 47 Grad gemessen. Diese extreme Hitze macht sich ab Freitag bei uns in Deutschland breit“, sagt der Meteorologe. Deutsche Thermometer würden zwar keine 47 Grad erreichen, aber immerhin seien Spitzenwerte um 35 bis 39 Grad am kommenden Wochenende in Deutschland durchaus möglich. Für Wetzlar sind am Freitag 28, für Samstag 32 (gefühlt wie 35 Grad) und am Sonntag 30 Grad prognostiziert worden. Ähnliche Temperaturen kommen auf Limburg (Spitzenwert am Samstag mit bis 33 Grad), Dillenburg (am Samstag 31 Grad) und Biedenkopf (30 Grad) zu.