Mittelhessen-Wetter: Frühling bahnt sich an – oder nicht?

Der meteorologische Frühling beginnt „mit richtig viel Sonnenschein, es ist verbreitet eine tolle Vorfrühlingswoche”, prognostiziert der Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met. Er geht davon aus, dass vor allem tagsüber Vorfrühlingswetter zu erwarten sei. Vor allem ab Dienstag könne sich meist die Sonne in Mittelhessen durchsetzen. „Das ist recht angenehm, zumindest in der Sonne gefühlt auch richtig frühlingshaft”, kommentiert Jung und ergänzt, dass es bis Samstag zudem in den meisten Landesteilen trocken bleiben würde.