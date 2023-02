Mittelhessen-Wetter: Frühlingshafte Temperaturen kommen

Das kommende Wochenende „wird etwas kühler und es kann Schneeregen und Schneeschauer, teilweise auch Graupelschauer und kurze Gewitter“ geben, berichtet Wetterexperte Jung, „Gefühlt wird das bei nasskalten 2 bis 7 Grad ein riesiger Wettersturz werden, letztlich ist es aber für die aktuelle Jahreszeit immer noch zu warm.” Einen Wintereinbruch bedeutet die Abkühlung am Wochenende laut Jung allerdings nicht. Es wird lediglich etwas kühler und die Temperaturen versuchen sich dem für Februar normalen Bereich zu nähern. Auch in Mittelhessen ist am Wochenende mit Temperaturen bis zu 7 Grad tagsüber zu rechnen, während es nachts bis auf -4 Grad abkühlt.