Mittelhessen-Wetter: Schnee und Dauerfrost

Der Dezember 2022 gibt sich so winterlich wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Zuletzt war es 2010 in einem Dezember richtig winterlich. Die kalten Luftmassen bleiben uns in den kommenden sieben bis zehn Tagen erhalten - auch in Mittelhessen. „Damit steigen in diesem Jahr auch die Chancen auf Schnee zum Weihnachtsfest”, erklärt der Wetter-Experte.