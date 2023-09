Mittelhessen-Wetter: Sommer-Comeback zum Herbstbeginn

Ob es auch am darauffolgenden Wochenende so schön spätsommerlich weitergehen wird, lasse sich noch nicht abschätzen. Allerdings sei die kommende Omega-Wetterlage (das Hoch hat auf der Wetterkarte die Struktur des Buchstabens Omega, daher der Name) in der Regel sehr stabil und könne sich eine recht lange Zeit halten. „Zehn bis 14 Tage sind keine Seltenheit“, so der Wetterexperte.