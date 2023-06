Mittelhessen-Wetter: Unwetter und Hitzesommer im Anmarsch

Mittelhessen. In den nächsten Tagen könnte es in Mittelhessen sehr ungemütlich werden – zumindest, wenn es nach der Einschätzung von Diplom-Meteorologe und Wetterexperte Dominik Jung geht. Er prognostiziert für die kommende Woche, dass es tagsüber schwülheiß ist sowie stellenweise starke Gewitter. Vor allem am Dienstag und am Donnerstag soll es besonders intensiv werden.