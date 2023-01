Mittelhessen-Wetter: Wind und Regen am Wochenende

Milde und kühlere Wetterphasen wechseln sich in den kommenden Tagen ab. Mal fällt ganz oben Schnee, mal ist es dann wieder nur Regen bis in die Gipfellagen. Das wird in den kommenden sieben bis zehn Tagen sehr spannend werden“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. In den Hochlagen der Alpen kann es in dieser Woche auch mal Schnee oder Schneeregen geben. Auf den Gipfeln der Mittelgebirge ist ebenfalls stellenweise etwas Schnee möglich. Die großen Mengen werden es aber unterhalb von 1.000 bis 1.500 Metern wohl eher nicht werden. Winter bis in die tiefen Lagen ist weiterhin nicht in Sicht. Erst nach dem 20. Januar könnte es auch mal wieder für Schnee- oder Schneeregenschauer bis dorthin reichen. Das ist aber noch alles sehr unsicher. Denn auch der Februar soll laut den langfristigen Wettermodellen rund 2 Grad zu warm ausfallen. „Es steht ein Totalausfall in Sachen Winterwetter mit Eis und Schnee im Raum”, berichtet Jung.