Mittelhessen-Wetter: Wo bleibt die Kälteflut?

Normalerweise seien solche Temperaturen erst Mitte bis Ende März zu erwarten. Stattdessen fehle vom Winterwetter in Mittelhessen und dem Vogelsbergkreis jede Spur. „Es ist kein Schnee ist Sicht, zumindest nicht bis Aschermittwoch.”, sagt der Wetterexperte voraus und relativiert seine Aussage danach ein wenig: „Danach wird es dann nochmal ein paar Grad kälter, in den Mittelgebirgen sind sogar Schneeflocken möglich.” Doch nur ein paar Tage danach stehe der nächste Wärmeberg vor der Tür. Dieser treibe die Höchstwerte auf über zehn Grad rauf. „Dann sind erneut in der Spitze bis zu 15 Grad drin”, prognostiziert Jung und stellt sogar in Aussicht, dass der Februar der „nächste rekordverdächtige warme Wintermonat” werden könnte. „Aktuell ist der Februar 2023 rund 1,7 Grad wärmer als das langjährige Klimamittel. Diese Abweichung dürfte bis Aschermittwoch auf 2,5 bis drei Grad ansteigen.”