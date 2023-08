Mittelhessens Handwerk ist „starke und engagierte Gemeinschaft“

Bernhard Mundschenk, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Wiesbaden, sieht in einer „Zeit des totalen Umbruchs“ auch das Handwerk betroffen. Daher setze es verstärkt auf Berufsbildung. Dem diene das BTZ Wetzlar: „Denn gut ausgebildete junge Menschen fallen nicht vom Himmel.“ Mundschenk forderte eine Bildungs-Wende in Form der Gleichwertigkeit von Ausbildung und Studium. Echte Gleichwertigkeit gehe mit finanzieller Gleichwertigkeit, also staatlicher Alimentierung von Studium und Ausbildung, einher. „Da ist noch viel aufzuholen.“