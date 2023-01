Mittelhessische „EAB-Opfer” vernetzen sich

Blick auf das Areal des EAB-Heizwerks in der Spilburg. Die Nahwärmenetze in Wetzlar stammen aus Bundeswehrzeiten und gelten als veraltet. (© Pascal Reeber)

Blick auf das Areal des EAB-Heizwerks in der Spilburg. Die Nahwärmenetze in Wetzlar stammen aus Bundeswehrzeiten und gelten als veraltet. (© Pascal Reeber)

Nach Problemen in Wetzlar droht nun auch Fernwärmekunden in Alsfeld ein kalter Winter: Am Donnerstag soll der Gashahn zugedreht werden. In Wetzlar gab es derweil ein Krisentreffen.