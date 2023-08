Mitten in Wetzlar entsteht neuer Wohnraum

Bis auf Weiteres bleibt die Beschränkung in der Brückenstraße bestehen. Bereits für den Abbruch des roten Hauses war zusätzlicher Platz nötig gewesen, auch für den Neubau ist das so. Im September oder Oktober wird dann ein Kran auf der Baustelle erwartet, für dessen Aufbau der Karl-Kellner-Ring am Wochenende gesperrt werden muss.