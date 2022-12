Mittwochskreis in der Gnadenkirche

Wetzlar. „Mittwochskreis“ nennt sich eine Veranstaltungsreihe der Evangelischen Kirchengemeinde Wetzlar von Januar bis März. Jeweils mittwochs, ab 14.30 Uhr, lädt die Kirchengemeinde zu Vorträgen ins evangelische Gemeindehaus Gnadenkirche, Am Anger ein. Den Start übernimmt am Mittwoch, 11. Januar, die Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin Irene Froeb. Ihr Rat: „Lach mal wieder“. Dabei bleibt der Vortrag nicht in der Theorie stecken. Zum Programm gehören auch eine Andacht von Pfarrer Christian Silbernagel sowie Kaffeetrinken. Der Kostenbeitrag beträgt zwei Euro.