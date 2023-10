Moment Mal: Analogbergbahn

Was würde wohl der Verkehrsminister sagen? An der Kasse der kleinen Seilbahn erhalten Fahrgäste doch tatsächlich einen Papierfahrschein. So ein rotweißes Ding, das an beiden Seiten perforiert ist. Erst wird der Abschnitt für die Bergfahrt abgerissen, später dann der Abschnitt für die Talfahrt. War es nicht Verkehrsminister Wissing, der immer von Digitalisierung redet, wie beim 49-Euro-Ticket? Ist Digitalisierung nicht überall ein Riesenthema, so, als würde durch die Umstellung auf Bits und Bytes morgen das Paradies anbrechen?