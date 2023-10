Moment Mal: Digitale Inkontinenz

Wer früher die Zeit messen wollte, musste in den Himmel blicken. Die Menschen orientierten sich an den Gestirnen. Doch die Zeiten sind vorbei. Der Blick richtet sich nicht mehr gen Himmel, sondern nach unten, in die Hand, Richtung Smartphone. Zeit wird nicht mehr anhand des Laufs der Erde um die Sonne gemessen, in Jahren, Monaten und Wochen, sondern vielmehr in prozentualen Angaben des Akkuladestands.