Moment Mal: Goethe reist

Ich muss zugeben: Eine Reise mit Johann Wolfgang von Goethe stelle ich mir interessant vor. Auf dem Weg nach Wetzlar wäre er vermutlich, so wie viele andere Bahn-Neulinge, in Frankfurt direkt in den falschen Zugteil des Mittelhessenexpress gestiegen und in Treysa gelandet. Dort, in der Schwalm, sollen die Brüder Grimm ja viele ihrer Märchen gesammelt haben. Vielleicht hätte die Schwälmer Tracht auch Goethe inspiriert. Und dann würden wir heute „Die Leiden des jungen Rotkäppchens“ lesen.