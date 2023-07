Momo macht in Wetzlar Jagd auf die Zeitdiebe

Durch das Zeitsparen kommt eine Kälte in der Gesellschaft auf. Als Momo durch ihre besondere Gabe des Zuhörens den Menschen die Augen öffnet und ihnen zeigt, wohin das Zeitsparen führt, stört sie die Arbeit der grauen Herren und macht diese auf sich aufmerksam. Sie bekommt Besuch vom Agenten BLW/553/c, der ihr eine Spielzeugpuppe anbietet, um sie so von ihren Freunden abzulenken. Aber Momo nimmt die Puppe nicht an, da man sie nicht liebhaben kann. Als sie den grauen Herren fragt, ob ihn jemand lieb habe, erschüttert ihn dies so, dass auch er sich Momo öffnet und ihr das ganze schreckliche Geheimnis der Zeitsparkasse verrät. Nun ist auch er, ebenso wie Momo und ihre Freunde es sind, in größter Gefahr.