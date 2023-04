„Monascella“ Lesung mit Kerstin Holzer

Wetzlar. Die Autorin Kerstin Holzer liest am Dienstag, 16. Mai, um 19 Uhr in der Hospitalkirche Wetzlar am Haarplatz aus ihrem Buch „Monascella. Monika Mann und ihr Leben auf Capri“. Monika Mann, Tochter von Thomas Mann, stand immer im Schatten ihrer Geschwister. Gestützt auf bislang unveröffentlichte Briefe, erzählt Kerstin Holzer erstmals von Monika Manns wohl glücklichsten Jahren, von der Selbstfindung einer Missachteten, ihrer Anerkennung als Feuilletonistin, vom großen Mutter-Tochter-Drama und der heilenden Kraft der Liebe. Karten gibt es für sieben Euro in der Schnitzlerschen Buchhandlung, Weißadlergasse 5, unter Telefon 06441-45101 oder per E-Mail an info@schnitzler-buch.de.