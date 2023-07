Monatsrückblick Juni: Luxusbäcker, „Knastpoet“ und Ayleen

Wüste Schlägerei, Spielunterbrechung, Polizeieinsatz: Schon wieder ist ein Fußball-Relegationsspiel in Mittelhessen von unschönen Szenen geprägt. Beim Duell um den Platz in der Gruppenliga Gießen/Marburg zwischen der SG Eschenburg und dem VfL Neustadt in Gladenbach fielen Zuschauer auf den mit 600 Personen besetzten Rängen übereinander her. Der Schiedsrichter unterbrach die Partie in der 88. Minute beim Stand von 0:0 für 50 Minuten.